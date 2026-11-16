Tanobel Luncurkan SuperO2 Imut 180 ml di Surabaya, Bidik Pasar Hajatan dan Arisan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sariguna Primatirta Tbk (Tanobel) memperkenalkan produk terbaru SuperO2 Imut 180 ml dalam rangkaian SuperO2 Active Fest 2026 di Oval Atrium Ciputra World Surabaya, Minggu (15/11).

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari langkah Tanobel menghadirkan produk air mineral kemasan yang praktis untuk memenuhi kebutuhan hidrasi masyarakat sehari-hari.

SuperO2 Imut 180 ml hadir dengan karakteristik air mineral ringan dan kadar Total Dissolved Solids (TDS) rendah. Perusahaan menyebut karakter tersebut memberikan sensasi rasa segar saat diminum serta mendukung kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidrasi.

Produk dengan ukuran ringkas ini juga menyasar berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari arisan, hajatan, pengajian, hingga pertemuan keluarga.

Direktur Utama Tanobel Melisa Patricia mengatakan, SuperO2 Imut 180 ml dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap sajian air minum yang praktis dan sesuai takaran sekali konsumsi.

“SuperO2 Imut 180ml dirancang khusus sebagai salah satu inovasi unggulan Tanobel untuk menjawab kebutuhan kepraktisan konsumen. Kami melihat potensi yang sangat besar pada momen-momen kebersamaan masyarakat Indonesia, seperti arisan, hajatan, pengajian, dan pertemuan keluarga. Harapan kami, SuperO2 Imut semakin dikenal luas dan menjadi solusi hidrasi terbaik yang praktis, pas takarannya, serta tidak terbuang sia-sia,” ujar Melisa.

Dia menambahkan, respons konsumen sejak tahap pengenalan awal turut mendorong perusahaan memperluas ketersediaan produk tersebut.

“SuperO2 Imut telah terbukti menjadi produk yang disambut hangat oleh konsumen karena keunggulan rasa ringannya dan ukurannya yang pas. Untuk menjawab antusiasme ini, kami berkomitmen untuk terus memperluas jaringan distribusinya secara masif,” tutup Melisa.