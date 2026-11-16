BINUS Malang Wisuda 404 Lulusan, 90,59 Persen Sudah Berkarya

jatim.jpnn.com, MALANG - BINUS Malang mengukuhkan 404 lulusan dalam Wisuda ke-76 BINUS UNIVERSITY yang berlangsung pada 14–15 November 2026 di Grand Mercure Mirama, Malang. Momentum tersebut sekaligus menandai kelulusan perdana mahasiswa dari dua program Double Degree, yakni Digital Business Innovation (DBI) dan Interactive Design and Technology (IDT).

Dalam wisuda bertema Leading Generation: An Innovative Leader itu, BINUS Malang mencatat 90,59 persen lulusannya telah berkarya di berbagai bidang. Sebanyak 50,25 persen di antaranya berkarier sebagai wirausahawan, sedangkan lainnya bekerja di perusahaan global maupun nasional serta melanjutkan studi.

Capaian tersebut menjadi gambaran beragamnya jalur karier lulusan BINUS Malang, mulai dari dunia profesional hingga kewirausahaan. Perguruan tinggi tersebut juga menilai keberhasilan lulusan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan memasuki dunia kerja, tetapi kemampuan membangun usaha, mengembangkan inovasi, dan menciptakan peluang secara mandiri.

Kelulusan perdana mahasiswa program Double Degree DBI dan IDT menjadi salah satu pencapaian penting dalam pengembangan pendidikan lintas disiplin di BINUS Malang.

Program tersebut membuka peluang pengembangan kompetensi di bidang bisnis digital, inovasi teknologi, hingga desain produk interaktif. Pendekatan multidisiplin diharapkan dapat membekali mahasiswa menghadapi kebutuhan dunia profesional yang semakin kompetitif.

Direktur Kampus BINUS Malang Dr Robertus Tang Herman, S.E., M.M., mengatakan kampusnya berupaya mengintegrasikan teknologi, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dalam proses pembelajaran.

“Sebagai Kampus Digital Technopreneur, kami ingin para Binusian tumbuh menjadi pribadi yang inovatif dan mampu membawa pengetahuan yang dimiliki menjadi karya, solusi, maupun usaha yang memberikan dampak nyata,” ujar Robertus.

Menurut dia, keberhasilan lulusan tidak semata-mata diukur dari pencapaian akademik. Keberanian mengambil inisiatif dan kemampuan mengubah pengetahuan menjadi kontribusi bernilai juga menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka.