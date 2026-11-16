Pendaki Tewas di Gunung Penanggungan Sempat Beri Air Orang Lain

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Ratu Ayu Nayla (16) pendaki meninggal di Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto, disebut memberikan perbekalan air minumnya ke orang lain yang ditemui saat menuju puncak.

Koordinator Galena Rescue Fatkur mengatakan korban bersama kakaknya Rangga Dewa Kusuma (23) mendaki melalui jalur Sumber Lumpang, Desa Duyung, Trawas, Minggu (15/11) pukul 07.00 WIB.

"Waktu itu ketika perjalanan naik, anak yang meninggal bertemu pendaki yang kehabisan air, dikasihkan satu botol begitu,” Kata Fatkur ketika dikonfirmasi, Senin (16/11).

Sang kakak menegur korban karena telah memberikan persediaan airnya ke pendaki lain. Sebab, perjalanan mereka terhitung masih jauh dari puncak Gunung Penanggungan.

"Sempat dimarahi sama kakaknya, (kata Rangga) loh, belum sampai kok kamu kasihkan, nanti kalau kekurangan gimana?,” ujarnya.

Lalu, kondisi fisik korban dilaporkan menurun karena kelelahan dan kehabisan persediaan air minum, ketika perjalanannya hampir mendekati puncak sekitar 100 hingga 200 meter.

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Akhirnya, korban memutuskan untuk berhenti dalam perjalanan karena berniat beristirahat. Di sisi lain, kakaknya meneruskan naik menuju puncak guna mencari air.

"Habis dapat air, kakaknya turun lagi ke adiknya. Adiknya nggak ada di tempat, ada tanda-tanda tetap tas-tasnya bekalnya itu ada, tetapi adiknya kok nggak ada, ditelusuri," ujar ucapnya.