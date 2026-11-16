Umsura Bekali Pelaku UMKM Ambunten Tengah Strategi Perluas Pasar

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui program Aksara Mahasiswa Berdampak. Salah satu bentuk kegiatannya diwujudkan melalui workshop strategi pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Ambunten Tengah, Madura.

Kegiatan bertema Strategi Pemasaran Produk Hasil UMKM Masyarakat Ambunten Tengah, Madura tersebut diikuti sekitar 60 warga, 15 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Umsura yang sedang menjalani kegiatan lapangan, serta sejumlah kelompok UMKM setempat.

Workshop menghadirkan Adelin Aprilia Sari, S.Psi., M.Psi. sebagai pemateri. Dia menekankan pentingnya kemampuan pemasaran untuk melengkapi kualitas produk yang dihasilkan pelaku UMKM.

Menurut Adelin, kemampuan memproduksi barang berkualitas saja belum cukup untuk mengembangkan usaha. Pelaku UMKM juga perlu memahami cara memperkenalkan produk, membangun identitas usaha, menentukan promosi, hingga membaca kebutuhan pasar.

“Pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan memproduksi barang. Mereka juga perlu memahami bagaimana memperkenalkan produknya, membangun identitas usaha, menentukan strategi promosi, serta membaca kebutuhan pasar. Produk yang memiliki kualitas baik harus didukung dengan pemasaran yang tepat agar dapat menjangkau konsumen lebih luas,” jelas Adelin.

Dia juga mengajak pelaku UMKM mulai memperhatikan sejumlah elemen pemasaran, seperti kualitas kemasan, penguatan merek atau branding, komunikasi pemasaran, serta pemanfaatan peluang pasar.

Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat daya saing usaha lokal. Dengan strategi yang lebih terarah, produk yang selama ini hanya dipasarkan di lingkungan terbatas berpeluang menjangkau konsumen lebih luas.

Selain memberikan pembekalan kepada masyarakat, kegiatan ini menjadi bagian dari penerapan pembelajaran mahasiswa yang berorientasi pada pengabdian dan kebermanfaatan sosial.