Tinjau Pabrik Aluminium Rp18 Triliun di PIER, Khofifah Pastikan Percepatan Pembangunan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pembangunan pabrik PT Surabaya Aluminium Industry (SAI) di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Senin (16/11). Progres pembangunan pabrik tersebut kini telah mencapai 50 persen.

Dalam kunjungan itu, Khofifah melihat langsung perkembangan proyek investasi senilai 1 miliar dolar AS atau setara Rp18 triliun tersebut. Kedatangannya disambut President Director PT SAI Gavin Cao, Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Indra Nur Fauzi, Direktur Utama PT SIER Alif Abadi, dan Direktur Operasi PT SIER Yohanes Deddy Setiawan.

Khofifah turut didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Sigit Priyanto, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim Dyah Wahyu Ermawati.

Khofifah mengatakan, nilai investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap Jawa Timur. Karena itu, Pemprov Jatim berkomitmen memberikan dukungan agar setiap tahapan pembangunan hingga persiapan operasional pabrik berjalan lancar.

“Ini merupakan sebuah kepercayaan bagi Jawa Timur. Kami tentu akan memberikan dukungan terhadap berbagai hal yang menjadi bagian dari percepatan pembangunan konstruksi hingga persiapan produksi pertama yang direncanakan pada pertengahan 2027,” ujar Khofifah.

Menurut dia, keseriusan perusahaan dalam merealisasikan investasi perlu diimbangi dengan fasilitasi dari pemerintah daerah. Dukungan itu dibutuhkan agar pembangunan hingga operasional pabrik dapat berlangsung sesuai rencana.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti peluang penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya mengajak Kepala Disnakertrans dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim dalam kunjungan tersebut.

“Kami sengaja mengajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan karena sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai kebutuhan tenaga kerja yang bisa direkrut dari lulusan SMK. Nantinya, kedua dinas ini akan melakukan pemetaan agar ketika proses rekrutmen dimulai, tersedia referensi calon tenaga kerja yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan serta keterampilan yang diperlukan PT SAI,” jelasnya.