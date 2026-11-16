Karhutla di Hutan Gambut, Pakar ITS Imbau Segera Kaji Ulang Tata Kelola Lahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Amien Widodo mengimbau adanya kajian ulang terkait tata kelola lahan gambut, setelah mengalami kebakaran di sejumlah lokasi.

Amien mengatakan lahan gambut merupakan hasil proses alami di hutan tropis. Yakni dari sisa tumbuhan yang bertumpuk ribuan tahun sehingga berkadar air tinggi.

“Beberapa lokasi pulau terpencil kedalamannya dapat mencapai 10 hingga 18 meter,” kata Amien dalam keterangan persnya, Senin (16/11).

Menurutnya, pemerintah sempat mengembangkan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah, guna dimanfaatkan sebagai pertanian.

Lalu, pemerintah membuka lahan dan membuat kanal untuk mengurangi air agar bisa ditanami. Namun, kondisi tanah asam menyebabkan kegagalan proyek sehingga diganti perkebunan sawit.

Kanal yang terbentuk dengan sisa lahan kering itu membentuk hamparan yang mudah terbakar setiap musim kemarau. Bahkan, api mudah menyebar dan sulit dipadamkan.

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“Bara api yang menyebar dari bawah tanah menyebabkan proses pemadaman api yang lama,” ujarnya.

Dosen dari Departemen Teknik Geofisika ITS itu menyebut pembukaan lahan dengan cara dibakar telah dilarang dalam sejumlah peraturan di Indonesia, kecuali dengan kearifan lokal masyarakat.