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Pemkot Surabaya Bakal Perbanyak Pohon Jenis Khusus Guna Kurangi Pencemaran

Senin, 16 November 2026 – 17:32 WIB
Pemkot Surabaya Bakal Perbanyak Pohon Jenis Khusus Guna Kurangi Pencemaran - JPNN.com Jatim
Sejumlah pohon yang ditanam di sepanjang Jalan A. Yani, Surabaya, Senin (16/11). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memperbanyak penanaman sejumlah pohon yang bisa menekan pencemaran udara serta mengurangi suhu kawasan perkotaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya M. Fikser mengatakan sejumlah pohon yang akan diperbanyak tersebut adalah berjenis trembesi, bungur, dan jacaranda.

Fikser menyebut pemilihan trembesi untuk ditanam di sepanjang jalan Surabaya, karena memiliki kemampuan menyerap karbon hingga sekitar 25 ton per pohon setiap tahun.

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“Karena kemampuan penyerapan karbonnya cukup tinggi, trembesi menjadi salah satu pohon yang kami prioritaskan,” kata Fikser dalam keterangan persnya, Senin (16/11).

Lalu, terkait penanaman bungur dan jacaranda karena pohonnya yang berbentuk lebar dan mempunyai bunga seperti tabebuya, sehingga memperindah ruang kota sekaligus memiliki fungsi ekologis.

“Jacaranda juga menjadi pilihan kami karena karakteristik batang dan daunnya lebih besar. Saat berbunga, satu pohon bisa dipenuhi bunga berwarna ungu,” ujarnya.

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Fikser mengaku juga telah menerima masukan dari warga untuk menanam pohon asem dan kenari. Hal itu guna memperkaya vegetasi kota dengan tetap memperhatikan fungsi ekologisnya.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan hutan kota dan memanfaatkan ruang terbuka yang masih bisa ditanami, untuk menurunkan suhu udara.

Pemkot Surabaya akan memperbanyak beberapa jenis pohon yang bisa serap panas dan polusi
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TAGS   surabaya Pemkot Surabaya penanam pohon polusi

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