Pendaki Perempuan Asal Sidoarjo Tewas Saat Tektok di Gunung Penanggungan

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Seorang pendaki perempuan berinisial Ratu Ayu Naila (16) warga Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, meninggal dunia ketika mendaki di Gunung Penanggungan, Mojokerto, Minggu (15/11).

Kepala Pelaksana BPBD Mojokerto Rinaldi Rizal Sabiri mengatakan korban bersama kakaknya Rangga Dewa Kusuma (23) melewati jalur pendakian Sumber Lumpang di Dusun Bantal, Desa Duyung, Trawas.

“Kakak beradik pendaki asal Sidoarjo. mereka berangkat dari basecamp Sumber Lumpang itu pukul 07.00 WIB,” kata Rinaldi ketika dikonfirmasi, Senin (16/11).

Kemudian, kakak korban menghubungi basecamp untuk menginformasikan kalau kondisi kesadaran adiknya menurun. Dia pun meminta agar segera ada bantuan medis.

“Mereka ini tektok, Yang lapor kakaknya itu diterima di basecamp sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka naik ke atas kan perlu waktu, jadi kami pukul 17.00 WIB baru sampai atas,” ujarnya.

Selanjutnya, petugas baru mengetahui korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di lokasi. Lalu, tim langsung melakukan proses evakuasi jenazah ke basecamp.

“Pukul 19.00 WIB itu mulai proses evakuasinya, jenazah itu pukul 22.00 WIB sudah sampai di basecamp. Dibawa ambulans kemudian sampai di rumah duka,” jelasnya.

Rinaldi mengaku tidak mengetahui penyebab meninggalnya perempuan tersebut. Sebab, pihak keluarga menolak jenazah diperiksa dan meminta langsung dibawa pulang. (mcr23/jpnn)