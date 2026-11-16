Dosen UK Petra Ungkap Solusi Rumah Subsidi 18 Meter Persegi agar Tetap Layak Huni

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya tantangan memiliki rumah sendiri, penyediaan hunian terjangkau menjadi salah satu perhatian pemerintah. Namun, efisiensi biaya pembangunan dinilai tetap perlu mempertimbangkan kelayakan hunian dan kualitas hidup masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya menyampaikan rencana pemerintah untuk meningkatkan program bedah rumah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan bahan bangunan lokal, serta penyaluran rumah subsidi.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Dosen Program Architecture of Sustainable Housing and Real Estate Universitas Kristen (UK) Petra Dr Bramasta Putra Redyantanu, S.T., M.T., turut memberikan pandangan mengenai penyediaan rumah subsidi dari perspektif arsitektur.

Dosen yang akrab disapa Redy itu menyoroti wacana pembangunan rumah subsidi berukuran 18 meter persegi atau micro-housing yang sempat menjadi perhatian pemerintah.

Meski konsep tersebut akhirnya tidak terealisasi karena dinilai kurang memenuhi standar kelayakan hunian, Redy berpendapat ukuran 18 meter persegi sebenarnya masih bisa dioptimalkan apabila dirancang berdasarkan kebutuhan ruang dan volume bangunan.

Menurut dia, ukuran tersebut justru lebih ideal diterapkan pada hunian vertikal seperti rumah susun (rusun) atau apartemen dibandingkan rumah tapak.

"Pada rumah tapak, desain perlu mempertahankan fasilitas sekunder seperti ruang tamu, ruang gerak justru terasa sempit. Sedangkan dalam bentuk hunian vertikal, kebutuhan tersebut bisa diakomodasi lewat area bersama seperti koridor, balkon, dan taman bersama. Dengan begitu, luas ruangan dalam rumah bisa dimaksimalkan untuk aktivitas sehari-hari," jelas Redy dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).