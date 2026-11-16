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Cuaca Malang 16 November 2026, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis di Sejumlah Kawasan

Senin, 16 November 2026 – 10:25 WIB
Cuaca Malang 16 November 2026, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis di Sejumlah Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (16/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Siang dan sore Kedungkandang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi gerimis mengguyur Kalipare, Kasembon, Ngantang, Pagak, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan berawan hingga gerimis.

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Malamnya Kalipare dan Sumberpucung gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan gerimis di sejumlah kawasan.
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