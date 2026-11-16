Cuaca Surabaya 16 November 2026, Siang Sampai Malam Kawasan Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (16/11).

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siang hujan ringan atau gerimis mengguyur Bubutan, Bulak, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Kenjeran, Mulyorejo, Rungkut, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sore gerimis mengguyur Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Semampir.

Gerimis juga mengguyur Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tandes, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Asemrowo, Benowo, Bubutan, Krembangan, Pabean Cantian, Pakal, dan Tandes. Kawasan lainnya cerah berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-14 kilometer per jam.