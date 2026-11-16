Kebakaran Rumah di Tegalsari Surabaya, Tiga Penghuni Luka dan Syok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran rumah di Jalan MH Thamrin Nomor 48, Kelurahan Dr Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Minggu (15/11) malam menyebabkan tiga penghuni mengalami luka dan syok.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 23.38 WIB.

Petugas langsung bergerak satu menit kemudian dan tiba di lokasi kejadian (TKK) pada pukul 23.43 WIB. Unit tempur Pos Grudo yang tiba pertama langsung melakukan pemadaman.

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“Petugas tiba di lokasi langsung melakukan sizeup dan berhasil mengevakuasi tiga orang penghuni rumah,” ujar Rokhim dalam laporan tertulis, Senin (16/11).

Ketiga korban masing-masing W (67) Y (55), dan SD (50). W mengalami luka bakar sekitar satu persen pada bagian kepala serta terkena reruntuhan bangunan.

Sementara itu, Y mengalami luka bakar sekitar dua persen pada lengan dan telapak kaki. Adapun SD mengalami syok.

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Dua korban, yakni W dan Y, kemudian dirujuk oleh petugas Palang Merah Indonesia (PMI) ke RS William Booth untuk mendapatkan penanganan medis.

Rokhim menjelaskan rumah tersebut terdiri dari dua lantai. Kebakaran menghanguskan sekitar 80 persen bagian bangunan dengan luas keseluruhan sekitar 3 x 25 meter.