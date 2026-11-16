Cuaca Jawa Timur 16 November 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (16/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Jember, Lumajang, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siang gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Magetan.

Gerimis juga mengguyur Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Sore gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Ngawi, Pacitan.

Gerimis juga mengguyur Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin

Malam gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Madiun, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya curah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-36 derajat celsius.