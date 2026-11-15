Pemkot Surabaya Pecat Pegawai Terbukti Pungli dan Konsumsi Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memecat pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dengan modus rekrutmen pekerjaan dan mengonsumsi narkotika.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan temuan tersebut bermula dari laporan yang diterima oleh, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Trio Wahyu Bowo.

Laporan itu terkait seorang pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya yang bernama Anang diduga melakukan pungli rekrutmen pekerjaan.

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Eri menyebut, Anang menjanjikan pekerjaan di Dishub Surabaya kepada korbannya, tetapi dengan syarat menyetor sejumlah uang yang totalnya mencapai puluhan juta.

Saat diinterogasi, Anang mengakui telah menerima uang sejumlah Rp15 juta. Di sisi lain, dia juga memberikan kepada seorang Satpol PP Kota Surabaya bernama Taufiq sebesar Rp25 juta.

“Kasus pungli masih terus dibongkar semuanya. Karena masih diperiksa inspektorat ya, dikejar terus sampai masih ada atau tidak,” kata Eri, Minggu (15/11).

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Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga meminta bantuan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) untuk melakukan tes urine. Hasilnya, Taufiq dinyatakan positif dan Anang hasilnya negatif.

Taufiq mengaku menggunakan narkotika jenis sabu dua Minggu sebelum dimintai keterangan terkait perkara pungli. Dia pun langsung menjalani proses hukum lebih lanjut.