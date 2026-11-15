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Skyville Residence Hadirkan Dale dan Delta, Hunian Scandinavian Style Mulai Rp400 Jutaan

Minggu, 15 November 2026 – 18:00 WIB
Skyville Residence Hadirkan Dale dan Delta, Hunian Scandinavian Style Mulai Rp400 Jutaan - JPNN.com Jatim
Skyville Residence menghadirkan tipe Dale dan Delta bergaya Modern Scandinavian Style di Buduran, Sidoarjo, dengan harga mulai Rp400 jutaan dan cicilan Rp1,5 jutaan. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Memiliki rumah sendiri masih menjadi salah satu target finansial generasi muda. Namun, di tengah dinamika ekonomi, keputusan membeli hunian perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari harga, lokasi, desain, hingga kemampuan membayar cicilan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Skyville Residence menghadirkan dua pilihan hunian terbaru, yakni tipe Dale dan Delta. Keduanya mengusung konsep Modern Scandinavian Style dengan desain yang diklaim timeless, serta mengedepankan kenyamanan dan fungsi ruang untuk generasi muda maupun keluarga.

Marketing Manager Skyville Residence Andreas Yosianto mengatakan calon pembeli rumah perlu mempertimbangkan manfaat hunian dalam jangka panjang, bukan semata-mata terpaku pada harga.

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"Di kondisi ekonomi seperti sekarang, calon pembeli memang perlu lebih selektif. Mulai dari lokasi, fungsi ruang, fasilitas kawasan, hingga kemudahan pembiayaan perlu diperhatikan. Karena rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga aset untuk jangka panjang," ujar Andreas, Minggu (15/11).

Dari segi spesifikasi, tipe Delta memiliki luas tanah 7 x 12 meter dengan luas bangunan 48 meter persegi. Hunian ini dilengkapi tiga kamar tidur, satu kamar mandi, serta dua carport.

Keunggulan lainnya terletak pada desain high ceiling setinggi 7,6 meter yang memberikan kesan ruang lebih lapang.

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Sementara itu, tipe Dale menawarkan luas tanah 6 x 12 meter dan luas bangunan 33 meter persegi. Dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan satu carport, tipe ini menyasar pasangan muda maupun keluarga kecil yang tengah mencari rumah pertama.

Dale juga memiliki konsep high ceiling setinggi 6,4 meter untuk menghadirkan karakter desain yang berbeda.

Skyville Residence menghadirkan tipe Dale dan Delta bergaya Modern Scandinavian Style di Buduran, Sidoarjo, dengan harga mulai Rp400 jutaan dan cicilan Rp1,5 jutaan.
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TAGS   skyville residence american style perumahan sidoarjo hunian sidoarjo hunian american style

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