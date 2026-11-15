Belasan Orang Diduga Terlibat Jual Solar Truk Sampah DLH Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 11 orang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi solar pada truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya.

Kepala DLH Surabaya M Fikser mengatakan pihaknya telah memeriksa dua orang sopir truk sampah yang diduga menyembunyikan solar di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang, mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” kata Fikser, Minggu (15/11).

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Fikser menyebut mereka memindahkan solar yang sudah diisi di dalam tangki truk sampah, ke dalam galon. Selanjutnya, para pelaku langsung menjual BBM tersebut ke penadah.

Solar yang dijual tersebut merupakan berasal dari alokasi subsidi bagi armada pengangkut sampah, dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju TPA.

“Penadah ini informasinya jual ke para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lainnya,” ucapnya.

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Kedua pelaku juga mengaku mendapatkan penghasilan Rp160 per minggunya saat menjual solar itu. Namun, DLH Surabaya masih melakukan pendalaman untuk memastikannya.

“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.