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Eri Cahyadi Sebut Penyalahgunaan Solar Truk Sampah Terjadi Puluhan Tahun

Minggu, 15 November 2026 – 15:33 WIB
Eri Cahyadi Sebut Penyalahgunaan Solar Truk Sampah Terjadi Puluhan Tahun - JPNN.com Jatim
Truk sampah DLH Surabaya yang diduga salah gunakan BBM subsidi solar di TPA Benowo, Minggu (15/11). Foto: Humas Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penyalahgunaan BBM bersubsidi solar truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ternyata berlangsung sejak dirinya belum menjabat.

Eri menyebut pihaknya tengah menelusuri dugaan pengalihan solar truk sampah tersebut. Dia menemukan praktik penyalahgunaan itu sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi,” kata Eri dalam keterangan persnya, Minggu (15/11).

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Dia bersyukur DLH Surabaya mengungkap tindakan penyelewengan tersebut, ketika melakukan pemeriksaan truk pengangkut sampah di area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

“Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (sangat berterima kasih),” ujarnya.

Menurutnya, pengungkapan kasus itu menjadi upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya memastikan anggaran dan fasilitas digunakan sesuai peruntukannya.

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“Tugas kami sebagai pemerintah ya, membersihkan (dugaan penyalahgunaan) yang seperti ini. Wong (orang) itu duitnya rakyat,” ucapnya.

Eri meminta penelusuran perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh, agar dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Eri Cahyadi menyebut penyalahgunaan BBM subsidi solar truk sampah DLH terjadi sejak dirinya belum menjabat Wali Kota Surabaya
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TAGS   Eri Cahyadi DLH Surabaya solar subsidi truk sampah

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