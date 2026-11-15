300 Mobil Off-Road Jelajahi Pasuruan, OBN Gelar Baksos hingga Buka Potensi Wisata

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Sebanyak 300 mobil off-road dari berbagai daerah meramaikan kegiatan bakti sosial dan bantuan sosial (baksos-bansos) yang digelar Offroader Bersatu Nusantara (OBN) di Desa Gondanglegi, Kabupaten Pasuruan, Sabtu hingga Minggu (14–15/11).

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi para penghobi jip dan menjajal medan ekstrem. OBN juga membawa misi sosial untuk membantu masyarakat sekaligus mengenalkan potensi wisata di kawasan perbukitan Pasuruan.

Peserta berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Malang, Mojokerto, Tulungagung, Banyuwangi, Madura, hingga Bali. Pada Sabtu (14/11), keberangkatan peserta kategori extreme dilepas Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori.

Para peserta kemudian menaklukkan lintasan sepanjang sekitar 20 kilometer dengan karakter medan beragam. Mulai tanjakan, turunan, hingga jalur berkelok menjadi tantangan yang harus dilalui. Kehadiran iring-iringan kendaraan off-road tersebut juga disambut antusias warga sepanjang perjalanan.

Di balik kegiatan menjajal medan, OBN turut menggelar sejumlah program sosial. Bantuan yang disiapkan meliputi perbaikan musala yang sudah tidak layak, pengeboran sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih, santunan anak yatim, serta pembagian bantuan kepada kaum duafa.

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Program pengeboran sumur dilaksanakan di Desa Oro-Oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

Pembina OBN Wanto Tandya mengatakan, kegiatan sosial tersebut menjadi bukti bahwa komunitas off-road tidak hanya berkutat pada aktivitas otomotif, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.