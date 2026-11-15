Pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu Dibuka Lagi, Kuota 500 Orang per Hari

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan kembali dibuka setelah ditutup akibat kebakaran hutan.

Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu dan Sekitarnya (KPH Lawu Ds) mengizinkan kembali aktivitas pendakian mulai 14 November 2026. Sebelumnya, jalur tersebut ditutup sejak 14 September 2026.

Administratur KPH Lawu Ds Mada Yuwono Hadhi mengatakan pembukaan kembali dilakukan setelah melalui proses asesmen dan verifikasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan serta kesiapsiagaan.

"Hasil verifikasi standar operasional prosedur (SOP) keselamatan dan kesiapsiagaan, posko pendakian dinyatakan siap dan dalam kondisi baik," ujar Yuwono, Sabtu.

Keputusan tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Perhutani Nomor 0603/055.7/LWU/2026 tentang Pembukaan Jalur Pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu.

Berdasarkan hasil asesmen, jalur pendakian tersebut tidak terdampak kebakaran hutan sehingga dinilai aman untuk kembali digunakan masyarakat.

Walakin, Perhutani belum membuka jalur tersebut secara penuh. Aktivitas pendakian masih diberlakukan secara terbatas dengan kuota maksimal 500 orang setiap hari.

"Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini dibuka secara terbatas mulai tanggal 14 November 2026 dengan ketentuan kuota maksimal 500 orang per hari," katanya.