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Polres Tulungagung Catat 56 Kasus Penipuan & Penggelapan Sebulan, Waspadai Modusnya

Minggu, 15 November 2026 – 12:37 WIB
Polres Tulungagung Catat 56 Kasus Penipuan & Penggelapan Sebulan, Waspadai Modusnya - JPNN.com Jatim
Petugas Polres Tulungagung menangani salah satu kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang berhasil diungkap di Tulungagung, Jawa Timur. Selama Oktober 2026, kepolisian menerima 56 laporan dugaan penipuan dan penggelapan serta mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus kejahatan transaksi jual beli daring. ANTARA/HO - Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Tulungagung mencatat 56 laporan kasus penipuan dan penggelapan selama Oktober 2026. Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan kejahatan daring, terutama transaksi jual beli online.

Wakil Kepala Polres Tulungagung Komisaris Polisi Siswanto mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan transaksi elektronik.

"Ada 56 laporan kasus penipuan penggelapan selama sebulan lalu. Karenanya kami mengimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan melalui transaksi jual beli daring," kata Siswanto, Sabtu (14/11).

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Dia menjelaskan puluhan laporan tersebut merupakan bagian dari 109 laporan tindak kejahatan yang diterima Polres Tulungagung selama Oktober 2026.

Siswanto meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan maupun penggelapan agar kepolisian dapat melakukan penanganan lebih lanjut.

"Kami meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi kasus penipuan dan penggelapan agar bisa segera ditangani petugas kami," kata Siswanto.

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Menurut dia, tindak penipuan dan penggelapan bisa terjadi dalam transaksi konvensional maupun melalui platform digital. Salah satu modus yang perlu diantisipasi ialah penipuan segitiga dalam transaksi jual beli daring.

Modus tersebut memanfaatkan hubungan transaksi antara penjual dan pembeli untuk mengelabui korban, sehingga masyarakat perlu lebih teliti sebelum melakukan pembayaran maupun menyelesaikan transaksi.

Polres Tulungagung mencatat 56 laporan penipuan dan penggelapan selama Oktober 2026. Masyarakat diminta waspada modus penipuan jual beli online.
Sumber Antara
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TAGS   polres Tulungagung kasus penipuan kasus penggelapan modus penipuan online

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