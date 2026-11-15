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Cuaca Surabaya 15 November 2026, Siang Bakal Panas Menyengat, Suhu Capai 38 Derajat

Minggu, 15 November 2026 – 10:45 WIB
Cuaca Surabaya 15 November 2026, Siang Bakal Panas Menyengat, Suhu Capai 38 Derajat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda merilis ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (15/11).

Pagi cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore berawan di seluruh kawasan. 

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Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 29-38 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 25-34 kilometer per jam.

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Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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