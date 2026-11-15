Cuaca Jawa Timur 15 November 2026, Siang Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (15/11).

Pagi cuaca di seluruh wilayah cerah berawan dan berawan.

Siang hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pacitan, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore gerimis masih mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pacitan, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Malam gerimis mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya curah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-33 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)