PAIH Gandeng Hokky dan Grand Lucky Pasarkan Produk Polandia di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polish Investment and Trade Agency (PAIH) terus memperluas penetrasi produk asal Polandia ke pasar Indonesia melalui penyelenggaraan Poland Festival 2026. Ajang tersebut menjadi strategi untuk memperkenalkan produk unggulan Polandia sekaligus memperkuat hubungan perdagangan kedua negara.

Business Development Manager PAIH Jacek Koomyjec mengatakan penyelenggaraan Poland Festival pada edisi-edisi awal mampu mendorong peningkatan penjualan produk hingga ratusan persen.

"Pada edisi-edisi pertama, pertumbuhan penjualan produk mencapai sekitar 300-500 persen, meskipun sekarang kami tidak lagi terlalu berfokus pada angka tersebut karena produk sering kali habis terjual di setiap gelaran kegiatan tersebut," kata Jacek melalui sambungan daring di Surabaya, Sabtu (14/11).

Dia menjelaskan Poland Festival 2026 merupakan penyelenggaraan ketujuh yang dirancang untuk memperluas akses produk Polandia di Indonesia sekaligus mempererat hubungan perdagangan antarkedua negara.

Pada pelaksanaan tahun ini, PAIH menggandeng jaringan supermarket premium Hokky dan Grand Lucky untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan Polandia kepada konsumen Indonesia.

Beragam kegiatan disiapkan mulai dari pameran produk, sesi mencicipi makanan, promosi khusus, kuis, hingga penjualan produk dengan penawaran tertentu.

Jacek menyebutkan sekitar 50 merek produk Polandia dipasarkan melalui jaringan ritel tersebut. Produk yang diperkenalkan mencakup kategori makanan dan minuman serta berbagai kebutuhan konsumen lainnya.

Menurut dia, keberhasilan Poland Festival tidak hanya ditentukan oleh capaian penjualan selama kegiatan berlangsung. Keberlanjutan hubungan bisnis antara importir, distributor, jaringan ritel, dan konsumen juga menjadi indikator penting.