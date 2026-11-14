Dua Pendaki Semeru Belum Ditemukan Selama Tujuh Hari Pencarian, Operasi SAR Ditutup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian dua pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Semeru, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Setelah tujuh hari pencarian, kedua pendaki belum berhasil ditemukan.

On Scene Coordinator (OSC) atau Koordinator Tim Pencarian S Jefriyanzah Putra Pratama mengatakan keputusan penutupan operasi SAR diambil setelah seluruh upaya pencarian dilakukan secara maksimal.

"Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap dua pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Semeru, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, resmi ditutup," kata Jefriyanzah, Sabtu (14/11).

Pada hari terakhir operasi, tim SAR gabungan kembali menyisir sejumlah kawasan yang diperkirakan menjadi jalur perlintasan kedua pendaki. Namun, hingga pencarian hari ketujuh berakhir, keberadaan korban belum diketahui.

Pencarian terakhir melibatkan tiga Search and Rescue Unit (SRU) dengan pembagian area dan metode berbeda.

SRU 1 melaksanakan pencarian menggunakan metode ESAR Type I Hasty Search di sisi barat Gunung Ayekayek dengan cakupan wilayah 1,39 kilometer persegi.

Sementara itu, SRU 2 menyisir sisi timur Gunung Ayekayek seluas 1,58 kilometer persegi menggunakan metode serupa. Adapun SRU 3 melakukan pencarian dengan metode Parallel Search serta memanfaatkan drone thermal untuk memantau area seluas 4,3 kilometer persegi.

"Tim SAR gabungan melaksanakan debriefing dan evaluasi bersama. Berdasarkan hasil evaluasi, pencarian selama tujuh hari dinyatakan telah menjangkau area-area yang dicurigai dilalui korban, termasuk jalur di luar jalur resmi pendakian," katanya.