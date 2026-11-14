KPPTI 2026 Rumuskan Empat Klaster Aksi Perguruan Tinggi Berdampak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 merumuskan empat klaster aksi perguruan tinggi berdampak. Keempatnya meliputi penguatan tata kelola, transformasi pembelajaran, kolaborasi lintas sektor, serta pemerataan akses pendidikan tinggi.

Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) T. Basaruddin mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

"Perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Basaruddin dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu (14/11).

Menurut dia, potensi tersebut perlu didukung kolaborasi menyeluruh agar kontribusi perguruan tinggi semakin luas dan optimal.

“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi-potensinya dipersatukan,” kata Basaruddin.

Klaster pertama dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak menitikberatkan penguatan tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan institusi.

Agenda tersebut mencakup penguatan otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta diversifikasi sumber pendanaan.

Basaruddin menekankan pentingnya sistem evaluasi kinerja yang terukur dan transparan, mencakup aspek output, outcome, hingga impact.