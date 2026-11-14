KPPTI 2026 Dorong Perubahan Tri Dharma, Pengabdian Masyarakat Jadi Titik Awal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mendorong perubahan paradigma pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Persoalan nyata di masyarakat diusulkan menjadi titik awal pengabdian, penelitian, hingga pengembangan pendidikan.

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Garuda Wiko mengatakan arah perubahan tersebut menjadi salah satu gagasan utama dalam penyusunan Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045.

"Cetak biru ini merupakan kompilasi masukan para pemimpin perguruan tinggi selama KPPTI 2026," kata Garuda Wiko dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu (14/11).

Penyusunan dokumen tersebut juga diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), serta arahan Presiden Republik Indonesia.

Saat ini, rancangan cetak biru masih disusun dalam bentuk narasi kualitatif. Tahapan tersebut menjadi fondasi sebelum penetapan target kuantitatif, seperti proyeksi pemeringkatan global dan rasio partisipasi mahasiswa.

Garuda menilai, upaya membangun perguruan tinggi yang berdampak memerlukan perubahan mendasar terhadap pola pelaksanaan Tri Dharma. Jika selama ini prosesnya dimulai dari pendidikan, kemudian penelitian, dan diakhiri pengabdian kepada masyarakat, ke depan alur tersebut perlu dibalik.

“Kalau kita bicara tentang berdampak, alur utamanya harus dibalik, mulai dari pengabdian kepada masyarakat untuk memotret persoalan nyata, baru diturunkan menjadi penelitian dan memperkaya pendidikan di kelas. Dengan begitu, ilmu dan prasarana riset yang disiapkan akan bekerja jauh lebih presisi,” ujar Garuda.

Usulan visi Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045 diarahkan untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berdaya saing global.