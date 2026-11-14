Mekari Expense Bawa Fraud AI Checker, Deteksi Struk Ganda hingga Anomali Pengeluaran

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kuartal IV menjadi periode krusial bagi tim keuangan perusahaan. Selain menyelesaikan tutup buku 2026, mereka juga harus memfinalisasi rencana anggaran (RAB) 2027 sekaligus memastikan seluruh pengeluaran tercatat dan sesuai kebijakan.

Pada fase tersebut, sejumlah persoalan anggaran kerap baru teridentifikasi. Mulai dari realisasi yang melenceng dari rencana, klaim tidak valid seperti struk ganda dan nominal tidak wajar, hingga pengeluaran di luar pos anggaran maupun sistem pencatatan.

Kondisi tersebut umumnya terjadi karena pencocokan pengeluaran dengan anggaran baru dilakukan setelah dana dicairkan.

Risiko penyalahgunaan juga tercermin dalam Survei Fraud Indonesia 2025 dari ACFE Indonesia. Berdasarkan persepsi 417 responden, klaim pengeluaran menjadi skema penyalahgunaan aset yang paling sering ditemukan dengan persentase 39,33 persen. Sementara itu, pengadaan menjadi unit paling berisiko fraud dengan angka 29,30 persen.

Di sisi lain, FP&A Trends Survey 2025 mencatat 45 persen organisasi masih mengandalkan spreadsheet sebagai alat utama perencanaan keuangan dan anggaran.

Chief Business Officer (CBO) Mekari Jansen Jumino mengatakan persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian pengeluaran sejak tahap pengajuan, bukan hanya ketika proses tutup buku berlangsung.

“Setiap akhir tahun, tutup buku memperlihatkan hal yang sama, yaitu selisih antara rencana dan realisasi baru teridentifikasi setelah dana dikeluarkan. Memasuki 2027, menyusun RAB yang rapi saja tidak cukup. RAB harus bisa dieksekusi dan dikendalikan di setiap pengajuan. Di sinilah peran teknologi, bukan untuk menambah birokrasi, tetapi agar kontrol berjalan otomatis tanpa memperlambat operasional bisnis,” ujar Jansen tertulis, Sabtu (14/11).

Sepanjang kuartal III 2026, Mekari Expense membawa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam alur persetujuan pengeluaran sekaligus memperluas kesiapan layanan untuk perusahaan berskala besar.