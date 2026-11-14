Kemendikti Saintek Dorong Perguruan Tinggi Pakai Inovasi Ijazah Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tengah membahas ijazah digital, guna memudahkan perguruan tinggi melakukan pendataan.

Wamendikti Saintek Stella Christie mengatakan kementeriannya bakal memberikan layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses sistem pendidikan.

Hal tersebut diungkapkan Stella ketika acara penutupan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (13/11).

“Kalau (ijazah digital) itu, menurut saya masalah sederhana sekali, pasti semuanya layanan apapun yang lebih mudah,” kata Stella kepada wartawan.

Stella mengungkapkan pihaknya memang bertugas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan demikian, dia masih akan membahas guna membuat sistem yang sederhana.

“Yang lebih gampang, ya, yang kami lakukan untuk masyarakat, segampang-gampangnya, sesederhana-sederhananya,” ujarnya.

Diketahui, ide ijazah digital tersebut dicetuskan oleh Mendiktisaintek Prof Brian Yuliarto. Dia menyebut inovasi itu ketika memberikan sambutan di acara KPPTI Unair Rabu (11/12) lalu.

Brian menyebut banyaknya lulusan pada setiap tahunnya menimbulkan masalah pendataan. Dengan demikian, ijazah digital bisa menjadi gagasan yang dibutuhkan perguruan tinggi.