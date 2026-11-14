BI Jatim Hadirkan ASRFest 2026, Integrasikan Edukasi Rupiah dan Penguatan Ekonomi Lokal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur menghadirkan Amazing Symphony Rupiah Fest 2026 (ASRFest 2026) untuk memperkuat literasi Rupiah, memperluas penggunaan pembayaran digital sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM.

Festival tersebut resmi dibuka di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Jumat (13/11), dengan mengusung tema Gelorakan Semangat Pahlawan, Harmoni Rupiah dan Akselerasi Digital untuk Indonesia Maju.

ASRFest 2026 menjadi ruang edukasi sekaligus interaksi masyarakat dalam momentum peringatan Hari Pahlawan. Berbagai kegiatan di dalamnya mengintegrasikan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, sistem pembayaran, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan festival tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Rupiah dan mendorong pemanfaatan layanan pembayaran secara bijak.

“Semoga kebersamaan ini memperkuat komitmen kita untuk membangun masyarakat yang makin memahami rupiah, cakap memanfaatkan layanan pembayaran, serta peduli terhadap kemajuan ekonomi Jawa Timur,” ucap Ibrahim saat memberikan dalam pembukaan ASRFest 2026.

Melalui festival tersebut, BI Jatim juga mengajak masyarakat memaknai semangat kepahlawanan sebagai tanggung jawab generasi penerus dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Kehadiran keluarga besar Mas TRIP melalui kegiatan sarasehan turut memperkuat pesan keteladanan, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Edukasi Rupiah dilakukan melalui pengenalan gambar pahlawan, keragaman budaya, serta keindahan alam yang tercermin dalam uang Rupiah. Masyarakat diajak memahami bahwa Rupiah bukan sekadar alat pembayaran yang sah, melainkan juga simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa.