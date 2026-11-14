ITS Targetkan Masuk 300 Besar Universitas Dunia pada 2030, Perkuat Hilirisasi Riset

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menargetkan masuk 300 besar universitas dunia pada 2030. Ambisi tersebut diwujudkan melalui penguatan kualitas pendidikan, riset, serta hilirisasi inovasi untuk mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Rektor ITS Prof Bambang Pramujati mengatakan target tersebut menjadi bagian dari transformasi institusi setelah ITS berhasil menembus peringkat 500 besar dunia berdasarkan pemeringkatan QS World University Rankings.

"Target ini menjadi bagian dari transformasi institusi setelah ITS berhasil menembus peringkat 500 besar dunia berdasarkan pemeringkatan QS World University Rankings," kata Bambang dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-66 ITS di Grha ITS, Surabaya, Jumat (13/11).

Bambang menjelaskan ITS terus memperkuat kualitas pendidikan seiring jumlah mahasiswa aktif yang kini mencapai lebih dari 32 ribu orang. Peningkatan fasilitas pembelajaran juga menjadi bagian dari upaya mendukung kualitas pendidikan di kampus tersebut.

Selain itu, ITS telah menyalurkan beasiswa dengan total lebih dari Rp100 miliar kepada lebih dari 7.000 mahasiswa.

Di sektor hilirisasi inovasi, Science Techno Park (STP) ITS secara konsisten membina 50 usaha rintisan setiap tahun. Sejumlah hasil riset kampus juga telah dimanfaatkan secara nasional, di antaranya traktor listrik dan jagung hibrida.

"Kami terus bergerak menjawab kebutuhan bangsa agar ITS semakin tangguh, berdampak, dan mendunia," tutur Bambang.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD turut mengapresiasi kontribusi berbagai generasi yang telah membawa ITS berkembang sejak didirikan pada 1957.