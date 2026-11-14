Kenangan Haru Nice Saat Putranya Berjuang Menaklukkan Selat Madura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Naval Extreme Festival kembali digelar pada 11–13 Desember 2026 di Surabaya untuk memeriahkan peringatan Hari Armada. Kabar penyelenggaraan ajang olahraga ekstrem tersebut membangkitkan kenangan Nice (45) warga Siwalankerto, Surabaya tentang perjuangan putranya saat mengikuti lomba fin swimming Selat Madura tahun lalu.

Informasi yang dilihatnya melalui akun Instagram @extremefestival.ind membuat ingatan Nice kembali ke pagi hari di Dermaga Madura Ujung Koarmada II Surabaya. Saat itu, para peserta fin swimming mulai berkumpul untuk mengikuti salah satu cabang olahraga dalam Naval Extreme Festival.

Sekitar pukul 07.00 WIB, Nice berdiri di pinggir dermaga. Tatapannya mengarah ke laut, menyimpan kecemasan seorang ibu yang anaknya akan mengikuti perlombaan renang lintas perairan tersebut.

"Laut, berbaik hatilah hari ini, bersahabatlah dengan anakku," ucap perempuan berhijab itu.

Putranya bernama Edo terdaftar sebagai peserta kategori umum. Saat itu, dia masih berstatus siswa SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Bersama sepuluh rekannya, Edo harus menempuh jarak hampir lima kilometer dari Kamal, Madura, menuju Dermaga Madura, Ujung, Surabaya.

Kekhawatiran Nice makin terasa karena tantangan yang dihadapi putranya bukan perkara ringan. Seorang prajurit yang mengenalnya menyebut ayah Edo juga merupakan prajurit TNI AL, sedangkan sejumlah rekan mereka terlibat sebagai panitia kegiatan.

Beberapa saat kemudian, Nice naik ke kapal bersama awak media yang meliput perlombaan dan tim SAR. Jarum jam menunjukkan pukul 08.00 WIB. Para peserta telah diseberangkan ke wilayah Madura menggunakan kapal feri, tetapi perlombaan belum juga dimulai.

"Infonya, masih menunggu KSAL," kata salah seorang kru kapal.