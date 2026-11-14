SIKAP Satria SMKN 1 Purwosari Libatkan 2.034 Siswa, Satu Anak Satu Tanaman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) terus dikembangkan SMKN 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Melalui inovasi SIKAP Satria (Satu Siswa Satu Tanaman), sekolah mengajak seluruh warga sekolah membudayakan kegiatan menanam dan merawat tanaman untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, konsep satu siswa satu tanaman menjadikan program SIKAP lebih konkret karena setiap peserta didik terlibat langsung dalam seluruh tahapan budidaya, mulai dari penanaman hingga panen.

"Di sekolah lain biasanya satu kelas satu program SIKAP. Namun, di sini satu siswa satu tanaman. Mulai dari menanam, berproses sampai panen. Ini menumbuhkan rasa percaya diri anak sekaligus membuat program SIKAP lebih masif dan dipahami sebagai bagian dari proses pembelajaran," ujar Aries saat meninjau SMKN 1 Purwosari, Kamis (12/11).

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Aries menekankan pembelajaran melalui SIKAP seharusnya tidak berhenti pada aktivitas menanam dan memanen. Para siswa juga perlu dibekali pengalaman mengelola hasil budidaya, memasarkan produk, hingga mengolahnya menjadi komoditas bernilai tambah dengan masa simpan lebih panjang.

Menurutnya, berbagai kompetensi keahlian di sekolah dapat dilibatkan untuk mendukung pengembangan tersebut. Siswa jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), misalnya, bisa membantu promosi produk, sedangkan kompetensi lainnya berkontribusi dalam pengolahan hasil pertanian.

"Setelah panen, hasilnya mau diapakan? Anak-anak harus belajar bagaimana memasarkan produknya, atau mengolahnya menjadi produk yang bisa bertahan lebih lama. Semua kompetensi keahlian bisa saling mendukung sehingga SIKAP menjadi kebiasaan baru di lingkungan sekolah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Purwosari Nining Faridah mengatakan program SIKAP Satria telah berjalan sekitar tiga bulan dengan melibatkan 2.034 siswa serta 134 guru dan karyawan.

Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab terhadap tanaman masing-masing yang dilengkapi identitas pemilik. Berbagai jenis sayuran dibudidayakan, di antaranya cabai, tomat, terong, dan kangkung.