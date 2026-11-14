Sidak Pasar Tradisional, Pemkot Probolinggo Temukan Makanan Terindikasi Mengandung Formalin

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Petugas menemukan cumi asin dan ikan teri nasi yang terindikasi mengandung formalin saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) keamanan pangan di sejumlah pasar tradisional Kota Probolinggo.

Temuan tersebut diketahui setelah Pemerintah Kota Probolinggo bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta UPT Pengawasan Sertifikasi Hasil Pertanian melakukan pemeriksaan di Pasar Baru dan Pasar Kronong, Kamis (11/11).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan secara umum kondisi ikan dan sayuran yang dijual di pasar masih bagus serta layak dikonsumsi.

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Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah produk perikanan yang terindikasi mengandung bahan pengawet berbahaya tersebut.

"Ada temuan untuk cumi asin dan teri nasi mengandung formalin. Nanti pedagangnya akan kami beri pembinaan karena yang produk ikan yang dijual berasal dari luar Probolinggo," kata Fitriawati dalam keterangannya di Probolinggo, Jumat (13/11).

Sampel makanan yang dikumpulkan selanjutnya diperiksa menggunakan mobil laboratorium keliling pengawasan keamanan pangan dan B2SA yang berada di depan pintu utama Pasar Baru.

Kepala UPT Pengawasan Sertifikasi Hasil Pertanian Indrawati bersama Bidang Analis Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Purwinto Nugroho menjelaskan pemeriksaan dilakukan menggunakan metode rapid test.

Pengujian tersebut dilakukan dengan mencampurkan bahan makanan yang telah dihaluskan dengan zat penguji khusus untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya.