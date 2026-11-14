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Cuaca Malang 14 November 2026, Siang dan Sore Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Sabtu, 14 November 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 14 November 2026, Siang dan Sore Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (14/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang gerimis mengguyur Ampelgading, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Sumberpucung, Tumpang, Wajak, dan Wonosari. Wilayah lainnya cerah hingga berawan 

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Sore gerimis masih mengguyur Ampelgading, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Poncokusumo, Sumberpucung, Wajak, dan Wonosari. Wilayah lainnya cerah hingga berawan 

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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