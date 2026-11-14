Cuaca Surabaya 14 November 2026, Siang Bakal Panas Menyengat, Suhu Capai 37 Derajat
Sabtu, 14 November 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (14/11).
Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.
Sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 29-37 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-17 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News