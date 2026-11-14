Cuaca Jawa Timur 14 November 2026, Siang dan Sore Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (14/11).

Pagi cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

Siang hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Lumajang, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Sore gerimis masih mengguyur Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Lumajang, dan Pasuruan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malam hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)