Bukan Cuma Cantik, Finalis MTAI dan LPI 2026 Dinilai dari Attitude hingga Karakter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Queen Infinity Star Harmony menggelar Grand Final Miss Teen Ambassador Indonesia (MTAI) dan Little Princess Indonesia (LPI) 2026 di Graha Sawunggaling, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (13/11).

Ajang perdana tersebut menjadi upaya menghadirkan wadah pengembangan bakat dan potensi anak serta remaja Indonesia, khususnya melalui bidang modeling, beauty pageant, casting, dan public speaking.

Founder PT Queen Infinity Star Harmony Saiful Bahri mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar mencari pemenang kontes kecantikan, tetapi juga sosok yang dapat menjadi panutan bagi generasi muda.

“Untuk malam hari ini sudah kami gelar Grand Final Miss Teen Ambassador Indonesia dan Little Princess Indonesia, di mana kita mencari sosok generasi muda Indonesia untuk menjadi role model remaja dan anak Indonesia. Tentunya untuk mengedukasi, baik pendidikan maupun kemampuan nonakademik,” ujar Saiful.

Para pemenang nantinya akan mendapatkan kesempatan menjadi brand ambassador PT Queen Infinity Star Harmony serta sejumlah sponsor yang bekerja sama dengan penyelenggara.

Kolaborasi tersebut mencakup berbagai bidang, seperti klinik kecantikan, klinik gigi, lembaga pelatihan, hingga produk kecantikan.

Saiful menjelaskan MTAI diikuti 12 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

Adapun Little Princess Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yakni Mini, Little, dan Junior, dengan rentang usia peserta mulai 4 hingga 13 tahun. Adapun Miss Teen Ambassador Indonesia diikuti peserta berusia 14 hingga 20 tahun.