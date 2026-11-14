Foto Gibran Sebagai Wapres Diturunkan di Gedung Negara Grahadi Setelah Resmi Mundur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI telah diturunkan di sejumlah ruangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/11).

Berdasarkan pantauan, foto putra pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, sudah tidak terlihat dipajang di area dinding, yang berada di sekitar pintu utama Grahadi.

Saat ini, lokasi tersebut hanya terpampang lambang Presiden Prabowo Subianto pada sisi kiri, lalu ada juga lambang Garuda Pancasila yang berada tepat di atas pintu tersebut.

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Di sisi lain, penurunan bingkai dengan foto Gibran juga terlihat di ruang barat Grahadi, yakni menjelang acara penyerahan apresiasi kepada peserta MTQ XXXI tingkat nasional.

Staf Biro Umum Setdaprov Jawa Timur juga terpantau telah mencopot foto Gibran yang berada di area ruang tengah Grahadi, sehari setelah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, foto Gibran masih terlihat berdampingan dengan Prabowo dan lambang Garuda Pancasila, di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya.

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Foto tersebut terlihat ketika digelarnya acara rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang dihadiri, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan Wamendes PDTT Riza Patria.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membacakan inti isi surat Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mundur dari posisi Wapres RI.