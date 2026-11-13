Sejumlah Dosen di Surabaya Turut Komentari Kabar Aparat Masuk UGM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah dosen turut menyuarakan tindakan aparat saat menangani demonstrasi, hingga disebut masuk ke kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sejumlah dosen itu tergabung dalam Aliansi Gerakan Warga Sadar yang menyampaikan sikap atas tindakan aparat ketika digelarnya aksi Hari Pahlawan di sejumlah daerah, Selasa (10/11) lalu.

Salah satunya, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Joeni Arianto Kurniawan mengaku prihatin saat mendengar kabar aparat masuk ke kawasan UGM.

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“Kampus seharusnya menjadi ruang aman, pintu dan benteng terakhir merawat kebebasan berpikir serta berekspresi, sudah diintervensi,” kata Joeni disela penyampaian sikap di Unair, Jumat (13/11).

Menurutnya, kekerasan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada mahasiswa merupakan peringatan, atau lampu merah bagi demokrasi di Indonesia.

“Tidak ada cara lain, selain mengingatkan kepada penguasa hari ini untuk stop, berhenti melakukan kekerasan, apalagi terhadap civitas akademika dan khususnya kampus,” ujarnya.

Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Herlina Yoka Roida turut bersolidaritas atas peristiwa di Yogyakarta.

“Apa yang terjadi di Yogyakarta itu memprihatinkan, mengapa? Karena voice (suara) dianggap noise (bising). Suara mahasiswa, masyarakat itu yang perlu didengar,” ucap Herlina.