Hadir di Surabaya, Korea Tourism Fest 2026 Tawarkan Promo Paket Wisata-Program Bebas Visa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office menghadirkan Korea Tourism Fest 2026 di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya, 13–15 November 2026. Festival wisata dan budaya Korea ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal berbagai pengalaman berlibur ke Negeri Ginseng.

Mengusung tema Play Your Way Through Korea, acara tersebut menghadirkan beragam aktivitas interaktif yang menggabungkan mode, budaya, kuliner, permainan, hingga gaya hidup khas Korea.

KTO juga memanfaatkan festival ini untuk mempromosikan Program Bebas Visa Sementara bagi Wisatawan Grup Indonesia yang berlaku selama Mei hingga Desember 2026. Berbagai hiburan dan aktivitas tematik disiapkan agar pengunjung dapat mengenal lebih dekat destinasi wisata Korea.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, KTO menggandeng empat agen perjalanan, yakni Monas Tour, Online Tour Korea, Haryono Tour, dan Vijaya Tour. Keempatnya menawarkan berbagai paket perjalanan menarik ke Korea selama festival berlangsung.

Direktur Korea Tourism Organization Jakarta Office Kim Jisun mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi industri pariwisata Korea. Karena itu, promosi destinasi Korea terus diperluas ke sejumlah kota besar di Indonesia.

“Indonesia merupakan salah satu pasar pariwisata terpenting bagi Korea. Oleh karena itu, KTO terus memperluas promosi wisata Korea ke berbagai seluruh wilayah utama di Indonesia. Korea Tourism Fest 2026 di Surabaya hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk terus mempromosikan wisata Korea di kota-kota besar Indonesia. Diharapkan ajang ini makin mempermudah wisatawan Indonesia dalam mengeksplorasi keindahan destinasi di Korea,” ujar Kim Jisun.

Minat masyarakat Indonesia berkunjung ke Korea juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data statistik resmi, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 365.596 wisatawan Indonesia berkunjung ke Korea. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah sekaligus menempatkan Indonesia di posisi kesembilan dunia dan keempat di ASEAN sebagai penyumbang wisatawan terbanyak.

Tren tersebut berlanjut pada 2026. Hingga kuartal III, jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Korea mencapai 330.629 orang. Indonesia pun naik ke peringkat kedelapan dunia dan ketiga di ASEAN.