Aksi di Unair, Aliansi Gerakan Warga Sadar Minta Aparat Hentikan Kekerasan dan Intimidasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aliansi Gerakan Warga Sadar menyatakan sikap terkait beberapa tindakan aparat kepolisian ketika aksi peringatan Hari Pahlawan, di sejumlah wilayah Indonesia, Selasa (10/11).

Elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Warga Sadar, tampak berkumpul di depan Gedung Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (13/11).

Awalnya, sejumlah orang tampak mulai duduk di tangga gedung yang berada di Kampus B Unair tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB. Lalu, mereka secara bergantian melakukan orasi.

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Selanjutnya, mereka berdiri dengan mengangkat poster dan membentangkan spanduk yang bernada protes atas tindakan aparat ketika mengamankan aksi di sejumlah daerah.

“Kembalikan ruang aman kami, menyampaikan aspirasi adalah hak asasi, jangan berteman dengan preman, mlebu (masuk) kampus jalur gas air mata,” tulis sejumlah poster.

Lalu, terdengar suara orator dari pengeras suara akan membacakan pernyataan sikap Aliansi Gerakan Warga Sadar, terkait penangkapan massa aksi saat peringatan Hari Pahlawan.

“Satu bebaskan massa aksi Surabaya dan daerah lainnya yang masih ditahan, dua menjamin akses bantuan hukum dan informasi, tiga menghentikan seluruh tindakan kekerasan,” kata orator.

Keempat, memastikan pemeriksaan yang independen, transparan, dan akuntabel, kelima menjamin pemulihan, perlindungan, dan pemeriksaan medis bagi korban, dan enam menghentikan penggeledahan dan intimidasi. (mcr23/jpnn)