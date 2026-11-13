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246 Kamar Rusunawa Disegel & Tiga Rumah Kos Terancam Dibongkar di Surabaya Gegera Ini

Jumat, 13 November 2026 – 18:00 WIB
246 Kamar Rusunawa Disegel & Tiga Rumah Kos Terancam Dibongkar di Surabaya Gegera Ini - JPNN.com Jatim
Petugas Satpol-PP Surabaya menyegel kamar di Rusunawa kota setempat. ANTARA/HO - Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel 246 kamar rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) akibat pelanggaran kewajiban pembayaran sewa maupun pengalihan hak penghunian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti mengatakan penyegelan dilakukan untuk memastikan hunian digunakan sesuai peruntukan sekaligus menegakkan ketentuan perizinan dan tata bangunan.

"Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan," kata Irna di Surabaya, Jumat.

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Selain menertibkan Rusunawa, Satpol PP Surabaya juga menghentikan aktivitas bangunan rumah kos yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Salah satu lokasi penertiban berada di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo.

Di kawasan tersebut, petugas menemukan tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing memiliki lima lantai. Dua bangunan sudah beroperasi dan dihuni, sedangkan satu bangunan lainnya masih dalam proses pembangunan.

Irna menyebut seluruh aktivitas di ketiga bangunan tersebut dihentikan karena tidak dilengkapi perizinan yang diperlukan.

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"Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Nah, ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Yang dua sudah beroperasi, yang satu sedang pembangunan. Jadi ini kita stop semuanya. Itu satu pemilik kemarin," katanya.

Menurut Irna, pembangunan rumah kos hingga lima lantai di kawasan permukiman tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menyebut batas maksimal bangunan rumah kos di kawasan tersebut adalah tiga lantai.

Satpol PP Surabaya menyegel 246 kamar Rusunawa dan menghentikan tiga rumah kos lima lantai di Benowo karena pelanggaran pembayaran dan perizinan.
Sumber Antara
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TAGS   Satpol PP Surabaya penyegelan rusunawa rusunawa penertiban rumah kos

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