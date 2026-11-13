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Wamendikti Saintek Ungkap Hasil KPPTI, Temukan Nilai Lebih Dibanding AI

Jumat, 13 November 2026 – 17:02 WIB
Wamendikti Saintek Ungkap Hasil KPPTI, Temukan Nilai Lebih Dibanding AI - JPNN.com Jatim
Wamendiktisaintek Stella Christie saat Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (13/11). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie meminta perguruan tinggi mempunyai nilai lebih dibanding artificial intelligence (AI).

Hal itu diungkapkan Stella, setelah Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) yang digelar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (13/11).

“Bisa lihat ada kebersamaan dan komitmen untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda. Sekarang kita berada pada bukan masa yang sama dengan sebelumnya,” kata Stella kepada wartawan.

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Stella mengatakan saat ini pendidikan tinggi tengah memasuki era pembuktian eksistensinya. Dengan demikian, harus segera ada proses pemecahan permasalahannya.

“Tantangannya yang besar di mana eksistensialisme dari perguruan tinggi itu sungguh dipertanyakan. Jadi harus bisa menganalisa problemnya secara pasti,” ujarnya.

Dia mengaku telah melakukan kajian untuk merumuskan permasalahan eksistensialisme. Salah satunya, persoalan tersebut datang dari kecerdasan buatan atau AI.

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“Kalau saya rumuskan problem pada saat ini, apakah sudah punya nilai lebih dibandingkan dengan artificial intelligence? Itu yang menjadi pertanyaan nomor satu,” ucapnya.

Masalah berikutnya, menurut dia, bagaimana membentuk mahasiswa dan dosen agar mempunyai nilai lebih, ketika dibandingkan dengan kemampuan AI sekarang.

Wamendikti Saintek Stella Christie mengungkapkan hasil pembahasan dalam KPPTI adalah strategi untuk menemukan nilai lebih dibanding AI
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TAGS   surabaya UNAIR artificial intelligence Wamendiktisaintek KPPTI 2026

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