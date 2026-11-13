Bidik Anak Muda Surabaya, Indosat 5G Dukung Aktivitas Digital hingga Konser Musik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menghadirkan pengalaman jaringan 5G di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan konektivitas internet yang lancar dan responsif, terutama di tengah aktivitas masyarakat dan keramaian acara hiburan.

Pengalaman jaringan tersebut dapat dirasakan masyarakat melalui festival musik De Poppin Rhythm. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan pre-event pada akhir November 2026 dan dilanjutkan dengan acara puncak pada Desember mendatang.

Kehadiran jaringan 5G Indosat di festival musik itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem digital Surabaya. Sebagai salah satu pusat hiburan, pendidikan, dan ekonomi kreatif di Indonesia, Surabaya memiliki masyarakat, khususnya kalangan muda, yang aktif memanfaatkan teknologi digital.

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Indosat 5G tidak hanya ditujukan untuk mendukung aktivitas digital pengunjung di tengah padatnya konser musik. Konektivitas tersebut juga diharapkan dapat menunjang berbagai kebutuhan, mulai dari esports dan gaming, kreativitas pembuat konten atau content creator, produktivitas mahasiswa, hingga perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan, menikmati konser saat ini tidak hanya sebatas menyaksikan penampilan musisi favorit. Pengunjung juga ingin mengabadikan dan membagikan pengalaman tersebut kepada orang-orang terdekat secara langsung.

“Bagi masyarakat Surabaya, menikmati konser bukan hanya tentang menyaksikan penampilan musisi favorit, tetapi juga berbagi momen dan pengalaman bersama orang-orang terdekat. Melalui Indosat 5G, kami ingin mendukung pengunjung menikmati pengalaman digital yang makin lancar, termasuk saat mengabadikan dan membagikan keseruan acara. Inilah bagian dari semangat Lebih Baik Indosat, menghadirkan konektivitas yang semakin relevan dengan aktivitas masyarakat,” ujar Fahd, Kamis (12/11).

Melalui festival De Poppin Rhythm, masyarakat juga berkesempatan menjajal langsung konektivitas 5G Indosat. Pengunjung di area yang telah terjangkau jaringan dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mengunggah konten, membagikan momen melalui media sosial, serta melakukan berbagai aktivitas digital lainnya.

Namun, pengalaman tersebut bergantung pada penggunaan perangkat dan layanan yang telah mendukung jaringan 5G.