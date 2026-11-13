Respons Wamendikti Saintek Stella Terkait Kabar Aparat Masuk UGM Saat Aksi 10 November

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie komentari terkait aparat masuk ke Universitas Gadjah Mada (UGM), di saat demo, Selasa (10/11) lalu.

Stella mengatakan perlu memperjelas terlebih dahulu terkait unsur dalam kabar aparat masuk ke UGM yang diduga mengejar massa, setelah terjadinya kericuhan seusai demonstrasi.

“Kalau soal militer masuk kampus, harus perjelas dulu apa sebenarnya unsurnya,” kata Stella setelah menghadiri Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (13/11).

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Dia mengungkapkan seluruh proses kegiatan yang berlangsung di perguruan tinggi, bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

“Kembali lagi, segala sesuatu yang dilakukan di kampus adalah untuk bagaimana kampus ini mempunyai dampak terhadap masyarakat luas," ujarnya.

Dengan demikian, Stella meminta agar pemberitaan terkait kabar aparat masuk hingga menembakkan gas air mata ke UGM, tidak mencederai esensi kegiatan di perguruan tinggi.

?"Jadi jangan dilihat tentang soal militernya atau unsur-unsur lainnya, ini jangan dibolak-balik ya, beritanya,” ucapnya.

Namun, Stella ingin publik lebih berfokus pada upaya kampus dalam melibatkan masyarakat luas, sebagai bagian dari program dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi.