Beroperasi Dua Bulan Lewat MiChat, Praktik Prostitusi Online di Sampang Dibongkar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Sampang mengungkap dugaan praktik prostitusi online yang beroperasi di sebuah rumah indekos di wilayah Kota Sampang. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan dua perempuan berinisial CH (25) dan RS (34) sebagai tersangka.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik prostitusi terselubung di wilayah setempat.

"Ada warga yang menginformasikan kepada kami bahwa di Sampang ada praktik prostitusi online terselubung," kata Anang dalam keterangan pers di Sampang, Kamis (12/11).

Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan dengan melibatkan Tim Siber Polres Sampang. Petugas juga melakukan patroli siber untuk menelusuri dugaan aktivitas prostitusi melalui platform digital.

Hasil penyelidikan menunjukkan adanya praktik tersebut di salah satu rumah indekos di Kota Bahari. Polisi kemudian mendatangi lokasi pada Rabu (11/11) sekitar pukul 21.00 WIB dan mengamankan seorang perempuan berinisial CH.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, CH diketahui berasal dari Semampir, Surabaya. Perempuan berusia 25 tahun itu diduga berperan sebagai induk semang atau penyedia layanan dalam praktik prostitusi tersebut.

"Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, si CH ini menawarkan jasa layanan kepada pelanggannya melalui aplikasi michat dan praktik seperti itu telah berlangsung selama dua bulan," ujar Anang.

Selain CH, petugas turut mengamankan RS (34), perempuan asal Kabupaten Bangkalan yang berdomisili di Kecamatan Pakal, Surabaya. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan peran dan sangkaan pasal berbeda.