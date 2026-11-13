Ada 4.000 Anak Tidak Sekolah di Gresik, DPRD Minta BAZNAS Turun Tangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik mengambil peran lebih aktif dalam menangani persoalan anak tidak sekolah (ATS).

Syahrul menilai optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kembali akses pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Syahrul saat menerima kunjungan jajaran BAZNAS Kabupaten Gresik di ruang kerjanya. Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris DPRD Gresik M Najikh.

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Dalam kesempatan tersebut, mereka membahas koordinasi pengelolaan dana ZIS sekaligus peluang memperkuat kontribusi BAZNAS dalam mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syahrul menyebut jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 4.000 orang. Menurut dia, program Zero ATS perlu menjadi salah satu prioritas BAZNAS, terutama melalui bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Dia juga menekankan bahwa penanganan ATS tidak seharusnya hanya berfokus pada jalur pendidikan formal. Akses pendidikan melalui lembaga keagamaan, seperti Pondok Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) di lingkungan pesantren, juga perlu mendapat perhatian.

"BAZNAS memiliki potensi besar untuk membantu mengidentifikasi sekaligus menyalurkan dukungan biaya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan pendampingan pendidikan. Harapannya, dengan fleksibilitas jalur pendidikan formal maupun pesantren, tidak ada lagi anak di Gresik yang kehilangan haknya untuk bersekolah," ujar Syahrul beberapa waktu lalu.

Dia berharap sinergi antara DPRD, BAZNAS, dan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Gresik.