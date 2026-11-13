Pendakian Arjuno-Welirang Dibuka 14 November, Kuota Tetap 550 Orang per Hari

jatim.jpnn.com, MALANG - Jalur pendakian Gunung Arjuno-Welirang kembali dibuka pada 14 November 2026. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo menetapkan jadwal tersebut setelah memastikan kondisi keamanan kawasan pascakebakaran hutan beberapa waktu lalu.

Kepala UPT Tahura Raden Soerjo Agustiningtyas Marini mengatakan pemesanan tiket pendakian sudah dibuka mulai Kamis (12/11) melalui aplikasi SiPENERANG dan Tiket Pendakian.

"Insyaallah kami akan membuka pendakian pada tanggal itu tetapi kami umumkan hari ini, sudah bisa booking (tiket pendakian) dan naiknya (mendaki) 14 November 2026," kata Agustiningtyas atau Tyas saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (12/11).

Tyas memastikan kuota pendakian harian tidak mengalami perubahan. Pengelola tetap membatasi jumlah pendaki sebanyak 550 orang per hari.

Ada empat pintu masuk yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses jalur pendakian Gunung Arjuno-Welirang. Keempatnya yakni Sumberbrantas di Kota Batu, Tretes dan Tambaksari di Kabupaten Pasuruan, serta Lawang di Kabupaten Malang.

Untuk memastikan keamanan pendaki, UPT Tahura Raden Soerjo akan melakukan patroli jalur sebelum pembukaan. Pengawasan juga dilanjutkan selama aktivitas pendakian berlangsung dengan melibatkan para porter.

"Patroli jalur pendakian dilakukan sebelum pembukaan, kemudian selama kegiatan pendakian kami dibantu teman-teman porter memberikan informasi perkembangan perjalanan dari pos ke pos," ujar dia.

Pada tahap awal pembukaan, pengelola memprioritaskan pendaki yang sebelumnya telah melakukan penjadwalan ulang atau *reschedule* akibat penutupan akses pendakian pada 17 Oktober 2026 karena kebakaran hutan.