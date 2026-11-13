Cuaca Malang 13 November 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (13/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang Dau, Karangploso, Kasembon, Lawang, Pujon, dan Singosari cerah dan cerah berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dampit, Gondanglegi, Jabung, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Tumpang, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.