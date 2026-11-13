Cuaca Surabaya 13 November 2026, Pagi Sampai Sore Cerah Hingga Berawan, Malam Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (13/11).

Pagi cerah di seluruh kawasan.

Siang cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Lakarsantri, Pakal, dan Sambikerep. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malam gerimis masih mengguyur Benowo, Lakarsantri, Pakal, dan Sambikerep. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)